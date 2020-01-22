Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (22)

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Governo anuncia benefícios para afetados pelas chuvas; Rodovias afetadas no Sul não tem prazo para reconstrução; Hospital de Iconha fechado por tempo indeterminado

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:49

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:49
O governo do Espírito Santo anunciou um amplo pacote de medidas econômicas para dar apoio aos capixabas que foram afetados pelas fortes chuvas atingiram o Sul do Estado. O programa de reconstrução terá desde financiamento com juro baixo pelo Banestes, cartão com até R$ 3 mil de saldo para moradores de baixa renda e até liberação de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
A reconstrução de rodovias e pontes, destruídas nos municípios afetados pelas chuvas no Sul do Estado, não tem previsão para ser realizada ou mesmo concluída. Segundo o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias, Luiz César Maretto, não é possível estimar quanto tempo as obras levarão. Cabe ao DER a realização de contenções e reconstrução de pontes e estradas e também a pavimentação nos trechos rodoviários.
Após as fortes chuvas que atingiram o município de Iconha, o presidente do único Hospital e Maternidade da cidade, Alessandro Lima, afirmou que a destruição causada impedirá o funcionamento do centro de saúde por tempo indeterminado.
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