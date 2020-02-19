Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Giro de Notícias

Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (19)

PMs cedidos ao TJES terão mesmo auxílio-alimentação de servidores; Prefeitura de Cariacica estende inscrições de concurso da Guarda; Escola campeã do carnaval será conhecida hoje

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 14:46

Publicado em 

19 fev 2020 às 14:46
Os policiais militares cedidos ao Judiciário no Espírito Santo vão receber um auxílio-alimentação de R$ 1.184,92. É o mesmo valor pago aos servidores do próprio Poder. O benefício normalmente devido a PMs é de R$ 300, igual ao dos demais funcionários do governo do Estado.
A Prefeitura de Cariacica excluiu o exame de HIV da relação dos exames médicos e incluiu a previsão de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para candidatos negros ou afrodescendentes.
Depois do show das escolas de samba do Carnaval de Vitória, está na hora de saber quem será a campeã de 2020, além de conhecer quais agremiações subirão nos Grupos A e B. A apuração será nesta quarta-feira, dia 19, a partir das 15 horas, no próprio Sambão do Povo.
GIROCBN190220TARDELUFS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados