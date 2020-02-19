Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (19)

Os policiais militares cedidos ao Judiciário no Espírito Santo vão receber um auxílio-alimentação de R$ 1.184,92. É o mesmo valor pago aos servidores do próprio Poder. O benefício normalmente devido a PMs é de R$ 300, igual ao dos demais funcionários do governo do Estado.

A Prefeitura de Cariacica excluiu o exame de HIV da relação dos exames médicos e incluiu a previsão de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para candidatos negros ou afrodescendentes.

Depois do show das escolas de samba do Carnaval de Vitória, está na hora de saber quem será a campeã de 2020, além de conhecer quais agremiações subirão nos Grupos A e B. A apuração será nesta quarta-feira, dia 19, a partir das 15 horas, no próprio Sambão do Povo.