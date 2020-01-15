Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (15)

Um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, desabou na madrugada desta quarta-feira (15). Ainda não foi informado se alguém ficou ferido, mas as primeiras informações indicam que não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está atuando no local. A Rua Sete de Setembro, em frente ao imóvel, precisou ser interditada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o colunista Leonel Ximenes, do portal A Gazeta, o carnaval de rua de Vitória deste ano sairá mesmo da Avenida Jerônimo Monteiro e vai para a Avenida Beira-Mar, no trecho entre o armazém da Codesa, ao lado do antigo aquaviário, até a Curva do Saldanha.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta terça-feira (14) que o governo federal vai reajustar novamente o valor do salário mínimo para 2020 de R$ 1.039 para R$ 1.045. De acordo com Bolsonaro, o valor passa a valer a partir de 1º de fevereiro.