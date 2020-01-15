Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Giro de Notícias

Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (15)

Imóvel de dois andares desaba no Centro de Vitória; Carnaval de rua de Vitória será na avenida Beira-Mar; Salário mínimo vai para R$ 1.045

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 10:35

Publicado em 

15 jan 2020 às 10:35
Um imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, desabou na madrugada desta quarta-feira (15). Ainda não foi informado se alguém ficou ferido, mas as primeiras informações indicam que não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está atuando no local. A Rua Sete de Setembro, em frente ao imóvel, precisou ser interditada pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo o colunista Leonel Ximenes, do portal A Gazeta, o carnaval de rua de Vitória deste ano sairá mesmo da Avenida Jerônimo Monteiro e vai para a Avenida Beira-Mar, no trecho entre o armazém da Codesa, ao lado do antigo aquaviário, até a Curva do Saldanha.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta terça-feira (14) que o governo federal vai reajustar novamente o valor do salário mínimo para 2020 de R$ 1.039 para R$ 1.045. De acordo com Bolsonaro, o valor passa a valer a partir de 1º de fevereiro.
GIROCBN150120MANHALUFS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados