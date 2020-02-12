Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (12)

O pai, a mãe e a avó da pequena Alice da Silva Almeida, de 3 anos, que morreu após ser baleada em Vila Velha, prestaram depoimento na manhã desta quarta-feira (12). Eles foram ouvidos pela primeira vez na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória.

A tarde e a noite desta quarta-feira podem ser de mais tempestades no Espírito Santo. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuvas intensas com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios prevista para os 78 municípios do Espírito Santo. E esse aviso é válido até as 23h59 de hoje. O instituto diz que a chuva pode ser entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia.