Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (08)

O Espírito Santo registrou em 2019 o maior saldo de abertura de empresas dos últimos quatro anos. No ano passado, foram criados 14,4 mil novos negócios enquanto 8,7 mil foram encerrados, o que representa um saldo positivo de 5,7 mil empresas. Os dados são da Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees).

Os concursos públicos do Espírito Santo terão obrigatoriamente, a partir desta quarta-feira (8), cotas para negros e índios. O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a Lei 11.094, que determina uma reserva de 17% para negros e 3% para indígenas nos concursos e processos seletivos para contratação temporária ou efetiva na administração pública estadual, nas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pelo Estado.

Começam neste mês as primeiras movimentações para a duplicação da BR 101, no trecho entre Guarapari (km 335) e Anchieta (km 357), no Sul do Espírito Santo. Ao todo, serão 22 km de rodovia que contarão com duas pistas e terão obras a partir do próximo semestre, em um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões.