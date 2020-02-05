Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Giro de Notícias

Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (05)

Veto a projeto de sacolas biodegradáveis; Sindicato dará desconto em gás de cozinha; Dono e operador de parque soltos da prisão

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 15:36

Publicado em 

05 fev 2020 às 15:36
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vetou nesta quarta-feira (05) o projeto de lei que obrigaria os supermercados a fornecer sacolas na cor verde e recicladas aos consumidores. O texto de autoria do deputado estadual Rafael Favatto (Patriota) foi aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa e estabelecia o uso de sacolas confeccionadas com mais de 51% de material proveniente de fontes renováveis.
O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) está prometendo uma nova forma de protesto para as próximas semanas. Depois de distribuir 100 cupons para motoristas comprarem gasolina com desconto, a ideia agora é subsidiar a compra do gás de cozinha. Segundo o coordenador interino do sindicato, essa mobilização deve acontecer daqui duas semanas.
O dono do parque e o operador do brinquedo que matou a professora Mirian Oliveira e deixou sua filha internada, no último sábado (01), no balneário de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado, deixaram a prisão. A informação é da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).
 
GIROCBN050220TARDELUFS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados