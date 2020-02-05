Confira o que é notícia na CBN Vitória nesta quarta (05)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vetou nesta quarta-feira (05) o projeto de lei que obrigaria os supermercados a fornecer sacolas na cor verde e recicladas aos consumidores. O texto de autoria do deputado estadual Rafael Favatto (Patriota) foi aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa e estabelecia o uso de sacolas confeccionadas com mais de 51% de material proveniente de fontes renováveis.

O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) está prometendo uma nova forma de protesto para as próximas semanas. Depois de distribuir 100 cupons para motoristas comprarem gasolina com desconto, a ideia agora é subsidiar a compra do gás de cozinha. Segundo o coordenador interino do sindicato, essa mobilização deve acontecer daqui duas semanas.

O dono do parque e o operador do brinquedo que matou a professora Mirian Oliveira e deixou sua filha internada, no último sábado (01), no balneário de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado, deixaram a prisão. A informação é da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).