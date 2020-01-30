Confira o que é destaque na CBN Vitória nesta quinta (30)

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal, reconheceu a situação de emergência em 16 municípios do Espírito Santo e de calamidade pública em outros dois por causa dos temporais que atingiram o Estado nas últimas semanas. A portaria com o reconhecimento, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).

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E mais: o corpo encontrado na manhã desta quinta-feira (25) por um pescador no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é da jovem que estava desaparecida desde o último dia 25 após enchente em Cachoeiro de Itapemirim, segundo confirmação da Defesa Civil Estadual. Há cinco dias o Corpo de Bombeiros vinha realizando buscas na tentativa de encontrar a jovem de 19 anos, Michelle dos Santos, que foi arrastada pela água do Rio Itapemirim, na Avenida Beira-Rio.