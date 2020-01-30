Confira o que é destaque na CBN Vitória nesta quinta (30)

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Governo Federal reconhece emergência em cidades capixabas, corpo de jovem é encontrado após enchente, Aliança pelo Brasil consegue assinaturas no ES

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 15:13

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

30 jan 2020 às 15:13
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do governo federal, reconheceu a situação de emergência em 16 municípios do Espírito Santo e de calamidade pública em outros dois por causa dos temporais que atingiram o Estado nas últimas semanas. A portaria com o reconhecimento, assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).
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E mais: o corpo encontrado na manhã desta quinta-feira (25) por um pescador no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é da jovem que estava desaparecida desde o último dia 25 após enchente em Cachoeiro de Itapemirim, segundo confirmação da Defesa Civil Estadual. Há cinco dias o Corpo de Bombeiros vinha realizando buscas na tentativa de encontrar a jovem de 19 anos, Michelle dos Santos, que foi arrastada pela água do Rio Itapemirim, na Avenida Beira-Rio.
Saiba também: Apoiadores do Aliança pelo Brasil, partido que está sendo criado pelo presidente Jair Bolsonaro, conseguiram bater o mínimo de 0,1% de assinaturas de eleitores capixabas para viabilizar a legenda. Segundo o responsável pela comunicação do novo partido, Sérgio Lima, o Espírito Santo já ultrapassou a marca de 5.799 assinaturas, o que representa 60% da meta almejada por Bolsonaro para o território capixaba.

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