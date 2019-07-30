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Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (30)

A sinalização em Jardim da Penha, a limpeza da baía de Vitória e o Fundo Eleitoral são os assuntos

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 09:36

Publicado em 

30 jul 2019 às 09:36
Comerciantes reclamam de mudança na sinalização em Jardim da Penha. Na rua Aristóbulo Barbosa Leão foram instaladas placas de "proibido estacionar" o que, segundo os comerciantes, está causando prejuízo.
GIRO DE NOTÍCIAS - 30-07-19 - MANHÃ LUFS
Partidos do ES podem receber R$ 76,8 milhões de fundo eleitoral. Dinheiro público para campanhas no Estado e no país vai aumentar nas próximas eleições. Nesta segunda (29), primeiro dia de limpeza da baía de Vitória, foram recolhidas 14 toneladas de resíduos. A ação terminará nesta quarta (31) com atuação de 125 garis distribuídos em diferentes regiões da capital;

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