Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (30)

Comerciantes reclamam de mudança na sinalização em Jardim da Penha. Na rua Aristóbulo Barbosa Leão foram instaladas placas de "proibido estacionar" o que, segundo os comerciantes, está causando prejuízo.

Partidos do ES podem receber R$ 76,8 milhões de fundo eleitoral. Dinheiro público para campanhas no Estado e no país vai aumentar nas próximas eleições. Nesta segunda (29), primeiro dia de limpeza da baía de Vitória, foram recolhidas 14 toneladas de resíduos. A ação terminará nesta quarta (31) com atuação de 125 garis distribuídos em diferentes regiões da capital;