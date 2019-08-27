Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (27)

Desabamento do Grand Parc: quatro engenheiros viram réus. Justiça estadual aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do estado (MPE), que apontou que houve crime no desabamento da área de lazer do condomínio.

Chuva atrasa reparo em obra na Vila Rubim e conclusão não tem prazo. Empresa desistiu de seguir com as intervenções, mas após acordo com a prefeitura, se comprometeu a regularizar o local. No entanto, primeiro prazo não foi respeitado. Pesquisa nacional sobre saúde vai passar por 50 cidades do ES.