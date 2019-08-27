Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (27)

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Entre os assuntos, em Vitória, quatro engenheiros viram réus no caso do desabamento do Grand Parc e chuva atrasa reparo em obra na Vila Rubim

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 09:12

Publicado em 

27 ago 2019 às 09:12
Desabamento do Grand Parc: quatro engenheiros viram réus. Justiça estadual aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do estado (MPE), que apontou que houve crime no desabamento da área de lazer do condomínio.
GIRO DE NOTÍCIAS - 27-08-19 - MANHÃ LUFS
Chuva atrasa reparo em obra na Vila Rubim e conclusão não tem prazo. Empresa desistiu de seguir com as intervenções, mas após acordo com a prefeitura, se comprometeu a regularizar o local. No entanto, primeiro prazo não foi respeitado. Pesquisa nacional sobre saúde vai passar por 50 cidades do ES.

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