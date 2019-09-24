Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (24)

Cesan anuncia racionamento de água em três cidades do ES. Santa Maria de Jetibá, Mantenópolis e Santa Teresa estão com abastecimento comprometido desde o último sábado (21)

Desabrigados de incêndio na Vila Rubim sem previsão de voltar para casa. 70 pessoas estão fora de casa desde o incêndio na loja de couros, que aconteceu na sexta-feira (20). O retorno para casa depende de reforma nos oito imóveis afetados. Após alerta da Marinha para ventos de até 75 km/h, a previsão é de que a ventania perca força e se afaste do Estado.