Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (22)

Delegado confirma morte de jovem que usou droga mexicana em rave no ES. Ele estava internado na UTI em estado grave no Hospital Antônio Bezerra de Faria desde domingo (13)

ES tem previsão de vendaval, tempestade de raios e chuvas intensas para esta terça (22), segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Estado faz plano de emergência para chegada de óleo ao litoral capixaba. Governo criou o Comitê de Preparação da Crise e planeja ida de equipes a municípios no Litoral Norte do Estado. Ainda não é possível prever em quanto tempo o Estado poderá ser afetado pelas manchas que atingiram a costa do Nordeste.