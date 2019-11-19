Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (19)

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Morre criança soterrada em Santa Leopoldina; Chuva no ES deve perder força a partir de quinta-feira; Por causa da chuva, a abertura do Natal Brilho e Luz, em Viana, foi adiada; Casagrande envia projeto que muda obrigação de atestado médico digital

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 10:26

Publicado em 

19 nov 2019 às 10:26
Morre criança soterrada em Santa Leopoldina. O menino de 6 anos estava internado na UTI desde a última quinta-feira (14). O pai dele morreu no dia do acidente.
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Chuva no ES deve perder força a partir de quinta-feira. Nesta terça-feira (19), a previsão é de muita nebulosidade sobre o todo o território capixaba, com várias pancadas de chuva no decorrer do dia. Devido à forte chuva que atinge o município de Viana, a abertura do Natal Brilho e Luz, que seria nesta terça (19), foi adiada. Casagrande envia projeto que muda obrigação de atestado médico digital. Agora a obrigatoriedade fica restrita aos profissionais de saúde que atuam na rede pública.

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