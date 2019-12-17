Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (17)

Após 21 anos, decisão da Justiça pode aumentar pedágio na Terceira Ponte para R$ 5,90. A tarifa foi reduzida, em 2013, para um valor de manutenção que hoje está em R$ 2,00. Se a liminar for derrubada, passa a ser cobrado o valor integral do pedágio, que oscila atualmente em torno de R$ 5,90.
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Viadutos da BR-101 em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça. Com os novos viadutos, os cruzamentos neste trecho, que eram realizados por meio de vias com semáforos e causavam retenção no tráfego da região, foram extintos.
Assembleia do ES aprova Orçamento 11,45% maior para o Estado em 2020. Investimentos com recursos próprios serão de R$ 720 milhões. Considerando outras fontes de recursos, o valor chega a R$ 1,6 bilhão.