Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (17)

Após 21 anos, decisão da Justiça pode aumentar pedágio na Terceira Ponte para R$ 5,90; Viadutos da BR-101 em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça (17); Assembleia do ES aprova Orçamento 11,45% maior para o Estado em 2020; Marinha alerta para chegada de frente fria com ventos fortes no ES