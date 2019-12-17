Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (17)

Após 21 anos, decisão da Justiça pode aumentar pedágio na Terceira Ponte para R$ 5,90; Viadutos da BR-101 em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça (17); Assembleia do ES aprova Orçamento 11,45% maior para o Estado em 2020; Marinha alerta para chegada de frente fria com ventos fortes no ES

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 10:29

Publicado em 

17 dez 2019 às 10:29
Após 21 anos, decisão da Justiça pode aumentar pedágio na Terceira Ponte para R$ 5,90. A tarifa foi reduzida, em 2013, para um valor de manutenção que hoje está em R$ 2,00. Se a liminar for derrubada, passa a ser cobrado o valor integral do pedágio, que oscila atualmente em torno de R$ 5,90.
GIROCBNMANHÃ171219LUFS
Viadutos da BR-101 em Viana serão liberados para o tráfego nesta terça. Com os novos viadutos, os cruzamentos neste trecho, que eram realizados por meio de vias com semáforos e causavam retenção no tráfego da região, foram extintos.
Assembleia do ES aprova Orçamento 11,45% maior para o Estado em 2020. Investimentos com recursos próprios serão de R$ 720 milhões. Considerando outras fontes de recursos, o valor chega a R$ 1,6 bilhão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados