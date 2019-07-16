Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (16)

Cerca de 18 mil capixabas estão na malha fina da Receita Federal. O número corresponde a 3% do total de declarações entregues no Estado, um total de 565 mil.

O Espírito Santo registrou o menor número de inscritos no Enem da última década. Ao todo, 102.276 capixabas estão inscritos para participar das provas que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. E uma nova frente fria que deve passar pelo Espírito Santo na tarde de hoje pode trazer chuva para os capixabas até quinta-feira, dia 18, de acordo com o Incaper.