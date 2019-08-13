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Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (13)

Segundo dia das greve dos rodoviários e mais cortes de gastos na Ufes para o segundo semestre são os assuntos

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 09:37

Publicado em 

13 ago 2019 às 09:37
A greve dos rodoviários entrou no segundo dia e o Sindirodoviários garante manter 75% da frota circulando. Governo e rodoviários voltam a se reunir nesta terça-feira (13) em audiência de conciliação no TRT-ES, que propôs medidas para fim da paralisação.
GIRO DE NOTÍCIAS - 13-08-19 - MANHÃ LUFS
A Ufes anuncia mais medidas para cortar gastos no segundo semestre. Além de desligar o ar-condicionado nas salas de aula e em setores administrativos, a universidade também cancelou a ajuda de custo para alunos participarem de eventos e cortou 50% nas despesas de manutenção de equipamentos
 

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