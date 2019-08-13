Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (13)

A greve dos rodoviários entrou no segundo dia e o Sindirodoviários garante manter 75% da frota circulando. Governo e rodoviários voltam a se reunir nesta terça-feira (13) em audiência de conciliação no TRT-ES, que propôs medidas para fim da paralisação.

A Ufes anuncia mais medidas para cortar gastos no segundo semestre. Além de desligar o ar-condicionado nas salas de aula e em setores administrativos, a universidade também cancelou a ajuda de custo para alunos participarem de eventos e cortou 50% nas despesas de manutenção de equipamentos