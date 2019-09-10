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Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (10)

Nos assuntos estão as agências da Caixa no ES que abrirão mais cedo na sexta (13), para resgate de R$ 500 do FGTS, e a Justiça em Vitória que decretou a falência da Telexfree

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 08:56

Publicado em 

10 set 2019 às 08:56
Agências da Caixa no ES abrirão mais cedo na sexta (13). No sábado (14), algumas agências também funcionarão. No ES, serão 1,98 milhão de trabalhadores que terão direito ao resgate de até R$ 500 em cada conta ativa e/ou inativa.
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Em Vitória, Justiça decretou a falência da Telexfree. A decisão é da juíza Trícia Navarro, da 1ª Vara Cível de Vitória. A Marinha alerta para ventos de até 61 km/h, entre o norte do Rio de Janeiro e Vitória, capital do Espírito Santo, até a noite desta quarta-feira, dia 11. A Assembleia Legislativa manteve, nesta segunda-feira, os vetos parciais do governador Renato Casagrande aos projetos do Ministério Público do Espírito Santo.

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