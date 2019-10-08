Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (08)

Nesta terça (8), a Caixa Econômica começa o pagamento do FGTS para tingidos pela chuva do mês de maio desse ano.

Mais de 15 mil motoristas tiveram CNH suspensa no ES. Saiba como verificar a situação da sua carteira de habilitação. Manchas de óleo que atingem praias do Nordeste podem chegar ao ES. Afirmação é de especialistas ouvidos por A Gazeta. Iema diz que monitora se manchas chegarão ao Sul da Bahia, onde correntes marinhas incidem preferencialmente em direção ao Espírito Santo