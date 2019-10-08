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Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (08)

No assuntos: Caixa começa pagamento do FGTS a afetados pela chuva em maio; Manchas de óleo que atingem praias do Nordeste podem chegar ao ES; Mais de 15 mil motoristas tiveram CNH suspensa no Estado

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 09:22

Publicado em 

08 out 2019 às 09:22
Nesta terça (8), a Caixa Econômica começa o pagamento do FGTS para tingidos pela chuva do mês de maio desse ano.
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Mais de 15 mil motoristas tiveram CNH suspensa no ES. Saiba como verificar a situação da sua carteira de habilitação. Manchas de óleo que atingem praias do Nordeste podem chegar ao ES. Afirmação é de especialistas ouvidos por A Gazeta. Iema diz que monitora se manchas chegarão ao Sul da Bahia, onde correntes marinhas incidem preferencialmente em direção ao Espírito Santo

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