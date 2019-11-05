Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (05)

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Servidores da Grande Vitória são treinados para conter óleo nas praias; Vistoria em praias de Conceição da Barra não encontra manchas de óleo; Vitória registra recorde de temperatura da primavera nesta segunda; Kleber Andrade tem melhor média de público da Copa do Mundo Sub-17

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 10:01

Publicado em 

05 nov 2019 às 10:01
Servidores da Grande Vitória são treinados para conter óleo nas praias. O objetivo é que os próprios municípios estejam aptos a multiplicar conhecimento para outros e montar equipes de operação.
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Vistoria em praias de Conceição da Barra não encontra manchas de óleo. Equipes técnicas percorreram o litoral do município e não constataram qualquer vestígio de derivados de petróleo que atingiu o Nordeste brasileiro. Vitória registra recorde de temperatura da primavera nesta segunda. Os termômetros da Capital marcaram 37,2ºC, número que superou a previsão máxima de 35ºC. Kleber Andrade tem melhor média de público da Copa do Mundo Sub-17. Sete dos dez melhores públicos do torneio em toda a primeira fase foram registrados no Espírito Santo.

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