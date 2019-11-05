Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (05)

Servidores da Grande Vitória são treinados para conter óleo nas praias. O objetivo é que os próprios municípios estejam aptos a multiplicar conhecimento para outros e montar equipes de operação.

Vistoria em praias de Conceição da Barra não encontra manchas de óleo. Equipes técnicas percorreram o litoral do município e não constataram qualquer vestígio de derivados de petróleo que atingiu o Nordeste brasileiro. Vitória registra recorde de temperatura da primavera nesta segunda. Os termômetros da Capital marcaram 37,2ºC, número que superou a previsão máxima de 35ºC. Kleber Andrade tem melhor média de público da Copa do Mundo Sub-17. Sete dos dez melhores públicos do torneio em toda a primeira fase foram registrados no Espírito Santo.