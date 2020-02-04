Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (04)

Os municípios capixabas ainda tentam se recuperar de todo o caos e prejuízo da chuva de janeiro, mas já há previsão de mais chuva – de moderada a forte – para todo o Espírito Santo, a partir de quinta-feira, dia 6.

Your browser does not support the audio element. GIROCBN040220MANHALUFS

Sindicato dos petroleiros promete desconto na gasolina em protesto em Vitória. Os petroleiros dizem que vão distribuir 100 vouchers. A ação está prevista, inicialmente, para quarta (5).

Prefeitura de Vitória vai adotar medidas para evitar confusões em blocos. Após confusão do último fim de semana, um novo bloco clandestino está marcado para acontecer na Praia do Canto no próximo sábado (08). Evento não tem autorização da prefeitura, que diz estudar medidas para evitar confusões.