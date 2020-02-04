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Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (04)

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 10:31

Publicado em 

04 fev 2020 às 10:31
Os municípios capixabas ainda tentam se recuperar de todo o caos e prejuízo da chuva de janeiro, mas já há previsão de mais chuva – de moderada a forte – para todo o Espírito Santo, a partir de quinta-feira, dia 6.
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Sindicato dos petroleiros promete desconto na gasolina em protesto em Vitória. Os petroleiros dizem que vão distribuir 100 vouchers. A ação está prevista, inicialmente, para quarta (5). 
Prefeitura de Vitória vai adotar medidas para evitar confusões em blocos. Após confusão do último fim de semana, um novo bloco clandestino está marcado para acontecer na Praia do Canto no próximo sábado (08). Evento não tem autorização da prefeitura, que diz estudar medidas para evitar confusões.
4) Assim como Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta, Ministério da Economia prorroga o prazo do Simples Nacional também para empresários de Conceição do Castelo e Iúna, cidades em Calamidade Pública por causa da chuva de Janeiro. Portaria foi publicada no Diário Oficial nesta terça (04).

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