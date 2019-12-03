Confira alguns dos assuntos da CBN Vitória nesta terça (03)

Greve dos Rodoviários: nova reunião e negociações continuam. Primeira reunião entre rodoviários e empresas aconteceu nesta segunda-feira (2). Sem acordo, eles voltam para a mesa de negociações na terça-feira

Feirão vai dar desconto de até 100% nos juros para 15 mil endividados no ES. De acordo com a CDL, o Espírito Santo tem mais de 700 mil consumidores com dívidas em atraso. Técnica DNA Ambiental identifica 123 novas espécies no Rio Doce. Rodovia ES-264, em Santa Leopoldina, é interditada nesta terça (03), para manutenção preventiva na Ponte Seca. Marinha alerta para agitação marítima em alto-mar que vão provocar ondas de até 3,5 metros por todo o litoral do Espírito Santo. O alerta é válido até a tarde de quarta-feira (04).