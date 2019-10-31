Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (31)

Ministério da Agricultura cancela proibição de pesca de alguns tipos de camarão e lagosta na divisa do ES. A proibição aconteceria por causa do óleo que atingiram o litoral nordestino e que podem chegar às praias capixabas

Navios cercam Abrolhos para vigiar chegada de manchas de óleo. Frota de embarcações da Marinha e da Petrobras estão no entorno do arquipélago. Também estão sendo mobilizados barcos pesqueiros e embarcações em trânsito na região, solicitando informações sobre o avistamento das manchas de óleo. Camburi recebe ação educativa sobre a Linha Verde. O início da fiscalização será no dia 25 de novembro.