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Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (28)

Após assembleia, rodoviários do ES decidem entrar em greve;

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 11:42

Publicado em 

28 nov 2019 às 11:42
Após assembleia, rodoviários do ES decidem entrar em greve. Segundo o Sindirodoviários, o motivo foi a proposta de reajuste de 2,5% apresentada pelo sindicato patronal à categoria; Os rodoviários querem 9% de aumento.
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Verão chegando e licitação de quiosques da Curva da Jurema indefinida. A Prefeitura de Vitória já tem o nome da empresa vencedora, mas precisa aguardar prazo de recursos para concluir processo e nova administradora terá pouco tempo de fazer grandes intervenções nas estruturas para a alta temporada. Nova frente fria pode provocar queda de 7°C na temperatura no ES. Flamengo e Palmeiras jogam domingo (1º) no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

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