Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (26)

Quatro cidades do ES estão em alerta para risco de deslizamento. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastre Naturais (Cemaden), Vitória, Vila Velha, Guarapari e Vargem Alta têm risco moderado de queda de barreiras.

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Prefeitura assina contratos de concessão de quiosques em Vila Velha. O contrato de concessão para todos os empreendimentos é de 20 anos.

Presos beneficiados com a "saidinha de Natal" devem volta nesta quinta (26) ao presídio. Detentos do regime semiaberto têm direito a cinco saídas temporárias ao longo do ano.

Moqueca da Virada na Ilha das Caieiras terá pratos a R$ 59,90. Festival acontece de 28 a 31 de dezembro em nove restaurantes da Ilha das Caieiras. Até a virada, moqueca, espaguete e arroz de mariscos serão vendidos com desconto