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Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (25)

Motoristas multados por falta de pagamento nos rotativos na Grande Vitória; Codesa demite 32 pessoas na última semana; adutora da Cesan se rompeu em Vila Velha

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 09:24

Publicado em 

25 jul 2019 às 09:24
A Grande Vitória tem 29 motoristas multados por dia por falta de pagamento nos rotativos. A multa é de R$ 195,23 além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.
GIRO DE NOTÍCIAS - 25-07-19 - MANHÃ LUFS
A Companhia de Docas do Espírito Santo (Codesa) demitiu 32 pessoas de várias áreas da estatal, na última semana, para reequilibrar as contas. Uma adutora da Cesan se rompeu em São Torquato, Vila Velha, na noite desta quarta (24). Segundo a empresa, cerca de 188 mil pessoas podem ser afetadas em 40 bairros de Vitória e Vila Velha.
 

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