Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (25)

A Grande Vitória tem 29 motoristas multados por dia por falta de pagamento nos rotativos. A multa é de R$ 195,23 além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

A Companhia de Docas do Espírito Santo (Codesa) demitiu 32 pessoas de várias áreas da estatal, na última semana, para reequilibrar as contas. Uma adutora da Cesan se rompeu em São Torquato, Vila Velha, na noite desta quarta (24). Segundo a empresa, cerca de 188 mil pessoas podem ser afetadas em 40 bairros de Vitória e Vila Velha.