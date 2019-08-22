Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (22)

Vacinação contra sarampo em bebês já a partir desta quinta (22) em todo o ES. De seis a 11 meses, a vacina funciona como uma proteção adicional contra a doença. As crianças são mais suscetíveis à forma mais grave da infecção.

Câmara de Viana derruba veto e libera reajuste a vereadores e prefeito. O salário dos vereadores passará de R$ 4,9 mil para R$ 8,6 mil. E o do prefeito, de R$ 10 mil para R$ 17 mil, a partir de 2021. OAB revê posição e vai pedir prisão domiciliar de advogadas no ES. A petição se baseia na lei federal 8.906 que prevê que, na ausência de uma sala de Estado Maior, os advogados devem cumprir a prisão em regime domiciliar