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Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (22)

Vacinação contra sarampo em bebês de 6 a 11 meses, reajuste para vereadores e prefeito de Viana e OAB revê posição sobre prisão de advogadas são os assuntos

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 09:32

Publicado em 

22 ago 2019 às 09:32
Vacinação contra sarampo em bebês já a partir desta quinta (22) em todo o ES. De seis a 11 meses, a vacina funciona como uma proteção adicional contra a doença. As crianças são mais suscetíveis à forma mais grave da infecção.
GIRO DE NOTÍCIAS - 22-08-19 - MANHÃ LUFS
Câmara de Viana derruba veto e libera reajuste a vereadores e prefeito. O salário dos vereadores passará de R$ 4,9 mil para R$ 8,6 mil. E o do prefeito, de R$ 10 mil para R$ 17 mil, a partir de 2021. OAB revê posição e vai pedir prisão domiciliar de advogadas no ES. A petição se baseia na lei federal 8.906 que prevê que, na ausência de uma sala de Estado Maior, os advogados devem cumprir a prisão em regime domiciliar
 

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