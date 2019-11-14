Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (14)

Casa desaba e deixa três pessoas feridas em Cariacica. Três moradores de uma residência ficaram soterrados no bairro Porto Novo, foram resgatados pelos Bombeiros e encaminhados a um hospital em Vitória.

Deslizamento de terra atinge casa em área rural de Santa Leopoldina e quatro pessoas foram soterradas. Vila Velha suspende aulas em 40 escolas por causa de alagamentos. Nas demais prefeituras da Grande Vitória, as aulas estão mantidas nesta quinta-feira (13). Fecomércio estima prejuízo de R$ 15 milhões por causa da chuva. José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo, afirma que a categoria deixou de vender 50% menos que o usual.