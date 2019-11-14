Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (14)

Casa desaba e deixa três pessoas feridas em Cariacica; Deslizamento de terra e quatro soterrados em Santa Leopoldina; Vila Velha suspende aulas em 40 escolas por causa de alagamentos

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 11:16

Publicado em 

14 nov 2019 às 11:16
Casa desaba e deixa três pessoas feridas em Cariacica. Três moradores de uma residência ficaram soterrados no bairro Porto Novo, foram resgatados pelos Bombeiros e encaminhados a um hospital em Vitória.
GIROCBN14119L
Deslizamento de terra atinge casa em área rural de Santa Leopoldina e quatro pessoas foram soterradas. Vila Velha suspende aulas em 40 escolas por causa de alagamentos. Nas demais prefeituras da Grande Vitória, as aulas estão mantidas nesta quinta-feira (13). Fecomércio estima prejuízo de R$ 15 milhões por causa da chuva. José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio no Espírito Santo, afirma que a categoria deixou de vender 50% menos que o usual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Risco de AVC cresce no frio: veja 5 dicas para se proteger
Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados