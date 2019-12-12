Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (12)

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Mais 6 meses para a entrega do Terminal de Itaparica;

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 10:32

Publicado em 

12 dez 2019 às 10:32
Mais 6 meses para a entrega do Terminal de Itaparica fica para dezembro de 2020. A promessa do Governo era de que o terminal fosse entregue ainda no primeiro semestre de 2020, em junho; o local está interditado desde julho de 2018.
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Segurança, proteção e fiscalização serão reforçadas durante todo o período de Verão nas praias de Vila Velha. A Operação Verão contará, já a partir da próxima semana, de uma Unidade Móvel de Videomonitoramento, na Praia da Costa.
Os 501 espaços para tendas no Réveillon da praia de Camburi foram reservados em 48 horas após a abertura das inscrições. Quem não conseguiu fazer a reserva deve continuar acessando o site, porque, em caso de desistência, a vaga volta a ser ofertada na plataforma.
 

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