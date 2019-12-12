Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (12)

Mais 6 meses para a entrega do Terminal de Itaparica fica para dezembro de 2020. A promessa do Governo era de que o terminal fosse entregue ainda no primeiro semestre de 2020, em junho; o local está interditado desde julho de 2018.

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Segurança, proteção e fiscalização serão reforçadas durante todo o período de Verão nas praias de Vila Velha. A Operação Verão contará, já a partir da próxima semana, de uma Unidade Móvel de Videomonitoramento, na Praia da Costa.