Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (08)

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Pedágio na BR 262, seguranças capixabas sequestrados no Rio e a lei que obriga infrator a pagar pela tornozeleira eletrônica são os assuntos

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 09:31

Publicado em 

08 ago 2019 às 09:31
Os 180 km da BR 262 no Espírito Santo entre Viana e a divisa com Minas Gerais só devem ser totalmente duplicados no ano de 2040. Mas a cobrança de pedágio deve começar em setembro de 2021.
GIRO DE NOTÍCIAS - 08-08-19 - MANHÃ LUFS
Polícia encontra corpos carbonizados onde capixabas foram sequestrados no Rio de Janeiro. Ossadas e restos mortais foram encontrados junto com pneus carbonizados. Nova lei obriga infrator a pagar pela tornozeleira eletrônica. Quem recebeu a pena também deverá conservar o equipamento durante o período de monitoramento e será responsabilizado em caso de dano.
 

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