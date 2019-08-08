Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (08)

Os 180 km da BR 262 no Espírito Santo entre Viana e a divisa com Minas Gerais só devem ser totalmente duplicados no ano de 2040. Mas a cobrança de pedágio deve começar em setembro de 2021.

Polícia encontra corpos carbonizados onde capixabas foram sequestrados no Rio de Janeiro. Ossadas e restos mortais foram encontrados junto com pneus carbonizados. Nova lei obriga infrator a pagar pela tornozeleira eletrônica. Quem recebeu a pena também deverá conservar o equipamento durante o período de monitoramento e será responsabilizado em caso de dano.