Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (05)

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Interdições em Vitória para o desfile de 7 de Setembro; a Receita vai fechar agências em são Mateus, na Serra e em Vila Velha e radares voltam a funcionar no ES até o fim do mês

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 09:00

Publicado em 

05 set 2019 às 09:00
Radares voltam a funcionar no ES até o fim do mês de setembro. Os 73 equipamentos vão ficar em 40 pontos de quatro rodovias federais que cortam o Espírito Santo: BR 101, BR 262, BR 393 e BR 259.
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Vias do Centro serão interditadas para desfile cívico de 7 de setembro. Entre montagem e desmontagem das estruturas, haverá interdições até domingo, dia 8. Receita vai fechar agências na Serra e em Vila Velha. Funcionários serão transferidos para outras cidades, assim como os atendimentos Caíque Verli
 

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