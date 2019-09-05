Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (05)

Radares voltam a funcionar no ES até o fim do mês de setembro. Os 73 equipamentos vão ficar em 40 pontos de quatro rodovias federais que cortam o Espírito Santo: BR 101, BR 262, BR 393 e BR 259.
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Vias do Centro serão interditadas para desfile cívico de 7 de setembro. Entre montagem e desmontagem das estruturas, haverá interdições até domingo, dia 8. Receita vai fechar agências na Serra e em Vila Velha. Funcionários serão transferidos para outras cidades, assim como os atendimentos Caíque Verli