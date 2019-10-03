Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (03)

As obras no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, só devem começar em 2020. O terminal está interditado desde 2018, quando um laudo apontou falhas na estrutura. O edital de licitação deve ser publicado na próxima semana.

O quiosque 5 de Camburi ganhou novo conceito e deve ser inaugurado ainda em outubro. O último quiosque que entrou em reforma foi o 14, na altura do Atlântica Parque, em Jardim Camburi. Procon Vitória aponta diferença de mais de 300% em preços de produtos de primeira necessidade. Viana pode ter mais de uma escola militar em 2020.