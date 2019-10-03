Confira alguns assuntos da CBN Vitória nesta quinta (03)

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Obras no Terminal de Itaparica só devem começar em 2020; Procon Vitória aponta diferença de mais 300% em preços de produtos; Viana pode ter mais de uma escola militar em 2020

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 09:21

Publicado em 

03 out 2019 às 09:21
As obras no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, só devem começar em 2020. O terminal está interditado desde 2018, quando um laudo apontou falhas na estrutura. O edital de licitação deve ser publicado na próxima semana.
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O quiosque 5 de Camburi ganhou novo conceito e deve ser inaugurado ainda em outubro. O último quiosque que entrou em reforma foi o 14, na altura do Atlântica Parque, em Jardim Camburi. Procon Vitória aponta diferença de mais de 300% em preços de produtos de primeira necessidade. Viana pode ter mais de uma escola militar em 2020.

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