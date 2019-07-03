Ciclovia na Rio Branco e Internet das Coisas são destaque na CBN

No Giro de Notícias da CBN Vitória você acompanha a decisão da Prefeitura de Vitória de licitar, em duas etapas, as obras de implantação de ciclovia na avenida Rio Branco após não chegar a um acordo com moradores sobre o modelo ideal no bairro da Praia do Canto. Em entrevista ao programa CBN Vitória desta quarta-feira (03), o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, afirmou que a expectativa é de que as obras no primeiro trecho comecem em novembro deste ano. Além disso, você confere a situação dos terrenos mau conservados em Vila Velha. A Prefeitura estima que tenha, pelo menos, R$ 20 milhões em multas para receber dos proprietários. Por fim, no CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré falou da Internet das Coisas, que cresce a cada dia e promete integrar os mais diversos objetos à rede. Ouça!