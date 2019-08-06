Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (6)

Conta de luz pode ter abatimento de valor de acordo com a faixa de consumo das famílias de baixa renda

A conta de luz vai ficar mais barata para os clientes da EDP no Espírito Santo. Foi anunciada nesta terça-feira (6) uma redução de -4,84% no valor médio da energia elétrica da concessionária. A redução vai beneficiar 1,5 milhões de unidades consumidoras em 70 municípios capixabas. Para os consumidores residenciais, a redução é maior que essa média: -6,57%.