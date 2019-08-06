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Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (6)

Redução na conta de luz, denúncia de assédio sexual em escola na Serra e alerta de chuva são alguns dos assuntos da rádio que toca notícia

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 14:34

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

06 ago 2019 às 14:34
Conta de luz pode ter abatimento de valor de acordo com a faixa de consumo das famílias de baixa renda Crédito: Fernando Madeira
A conta de luz vai ficar mais barata para os clientes da EDP no Espírito Santo. Foi anunciada nesta terça-feira (6) uma redução de -4,84% no valor médio da energia elétrica da concessionária. A redução vai beneficiar 1,5 milhões de unidades consumidoras em 70 municípios capixabas. Para os consumidores residenciais, a redução é maior que essa média: -6,57%.
GIRO DE NOTÍCIAS - 06-08-19 - TARDE LUFS
Saiba também: professores acusados de assédio na Serra são ouvidos em CPI. E mais: Inpe alerta para chuvas fortes no Estado; jovens negros são os que mais morrem vítimas de homicídios no Espírito Santo.

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