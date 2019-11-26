Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (26)

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Operação investiga emissão de diplomas falsos, dicas para a Black Friday e queima de fogos na virada do ano

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 15:14

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

26 nov 2019 às 15:14
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta terça-feira (26) a operação 'Pontas Soltas", que investiga a emissão de diplomas de graduação e certificados de pós-graduação de forma fraudulenta. A ação, que mira diretores, sócios e funcionários de faculdades e institutos educacionais do Espírito Santo.
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E mais: confira as dicas do comentarista Luiz Gustavo Tardin para a Black Friday no quadro Olho Vivo; saiba quais praias da Grande Vitória terão queima de fogos para a virada do ano.

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