Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (26)

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta terça-feira (26) a operação 'Pontas Soltas", que investiga a emissão de diplomas de graduação e certificados de pós-graduação de forma fraudulenta. A ação, que mira diretores, sócios e funcionários de faculdades e institutos educacionais do Espírito Santo.