Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (20)

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Advogadas presas, velório de bombeiro e obras da Segunda Ponte são assunto na rádio que toca notícia

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 14:29

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

20 ago 2019 às 14:29
Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e Corrupção (Nuroc) Crédito: Caíque Verli
Duas advogadas foram presas durante uma operação do Núcleo de Repressão e Combate às Organizações Criminosas (Nuroc). Segundo as investigações, elas teriam transmitido mensagens de presos à integrantes de facções criminosas que atuam no estado.
E mais: bombeiro que morreu ao resgatar cachorro em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado, foi velado nesta terça-feira (20); obras de recuperação vão interditar parcialmente a Segunda Ponte e devem começar em 30 dias.
GIRO DE NOTÍCIAS - 20-08-19 - LUFS

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