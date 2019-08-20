Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (20)

Duas advogadas foram presas durante uma operação do Núcleo de Repressão e Combate às Organizações Criminosas (Nuroc). Segundo as investigações, elas teriam transmitido mensagens de presos à integrantes de facções criminosas que atuam no estado.
E mais: bombeiro que morreu ao resgatar cachorro em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Estado, foi velado nesta terça-feira (20); obras de recuperação vão interditar parcialmente a Segunda Ponte e devem começar em 30 dias.
GIRO DE NOTÍCIAS - 20-08-19 - LUFS