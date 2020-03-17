Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (17)

Casal de idosos de Vila Velha testa positivo para o coronavírus após uma viagem em um cruzeiro italiano pelo Caribe. Acompanhe as últimas notícias do Covid-19 no ES.
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Publicado em 17 de Março de 2020 às 13:58
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