Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (15)

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Operação contra pornografia infantil, saques do FGTS e administração do Himaba são assunto na rádio que toca notícia

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 14:32

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

15 out 2019 às 14:32
Criança, triste, pornografia infantil Crédito: Pixabay
Três homens foram presos em Vitória, na manhã desta terça-feira (15), pela Polícia Federal durante a Operação Métis, que investiga o compartilhamento na internet de fotos e vídeos que mostram exploração sexual de crianças e adolescentes.
GIROCBN151019TARDEL
E mais: saques do FGTS começam na sexta (18) para quem não tem conta poupança na Caixa Econômica Federal; Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) decide rescindir contrato com Organização Social que administra o Hospital Estadual Infantil (Himaba), em Vila Velha.

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