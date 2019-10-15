Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (15)

Três homens foram presos em Vitória, na manhã desta terça-feira (15), pela Polícia Federal durante a Operação Métis, que investiga o compartilhamento na internet de fotos e vídeos que mostram exploração sexual de crianças e adolescentes.

E mais: saques do FGTS começam na sexta (18) para quem não tem conta poupança na Caixa Econômica Federal; Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) decide rescindir contrato com Organização Social que administra o Hospital Estadual Infantil (Himaba), em Vila Velha.