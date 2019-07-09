Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Giro de Notícias

Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (09)

Recorde de frio em Vitória, movimentação de férias escolares e lista do "não perturbe" são os assuntos

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 14:35

Publicado em 

09 jul 2019 às 14:35
13°C na Praia de Camburi, em Vitória, no início da manhã desta terça-feira (9) Crédito: Elton Bisi
Vitória teve recorde de frio na madrugada desta terça (9), com mínima de 13,5°C. A temperatura foi a menor registrada no ano, batendo o recorde anterior, de 16,8°C no dia 7 de junho. Segundo o Instituto Climatempo, até quinta-feira (11), pode ser registrado um novo recorde de mínima.
Ouça também: Com as férias escolares em escolas públicas e privadas neste mês de julho, os agentes das guardas municipais da Grande Vitória são remanejados para locais com maior movimentação, como parques e praias. E mais: seguindo determinação da Anatel, empresas vão lançar lista do "não perturbe" para consumidor bloquear ligações de telemarketing. No Espírito Santo, Procon já tomou medida semelhante.
GIRO DE NOTÍCIAS - 09-07-19 - TARDE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Jr
Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama
Homem de 64 anos ficou gravemente ferido após acidente na BR 482 e foi socorrido, mas morreu no hospital
Motorista de 64 anos morre após acidente na BR 482 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados