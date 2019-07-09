Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta terça (09)

Vitória teve recorde de frio na madrugada desta terça (9), com mínima de 13,5°C. A temperatura foi a menor registrada no ano, batendo o recorde anterior, de 16,8°C no dia 7 de junho. Segundo o Instituto Climatempo, até quinta-feira (11), pode ser registrado um novo recorde de mínima.

Ouça também: Com as férias escolares em escolas públicas e privadas neste mês de julho, os agentes das guardas municipais da Grande Vitória são remanejados para locais com maior movimentação, como parques e praias. E mais: seguindo determinação da Anatel, empresas vão lançar lista do "não perturbe" para consumidor bloquear ligações de telemarketing. No Espírito Santo, Procon já tomou medida semelhante.