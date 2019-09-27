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Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta sexta-feira (27)

Segundo caso confirmado de sarampo no ES, CNH Social e o avanço dos bancos digitais são assunto na rádio que toca notícia

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 14:15

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

27 set 2019 às 14:15
Vacina tríplice viral protege contra o sarampo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um bebê de seis meses é o segundo caso confirmado de sarampo no Espírito Santo este ano. A informação foi confirmada à CBN Vitória nesta sexta-feira (27). Ele apresentou os sintomas após viagem ao Pernambuco. A criança é de Cariacica, onde também foi confirmado o primeiro caso no Estado que se refere a uma jovem de 19 anos. Os dois pacientes já estão bem.
GIROCBN270919TARDEL
E mais: mais de 50 mil pessoas se inscreveram na segunda etapa do programa CNH Social; bancos digitais ganham espaço no comentário de Fernando Galdi, no Conversa de Bolso.

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