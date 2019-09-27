Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta sexta-feira (27)

Um bebê de seis meses é o segundo caso confirmado de sarampo no Espírito Santo este ano. A informação foi confirmada à CBN Vitória nesta sexta-feira (27). Ele apresentou os sintomas após viagem ao Pernambuco. A criança é de Cariacica, onde também foi confirmado o primeiro caso no Estado que se refere a uma jovem de 19 anos. Os dois pacientes já estão bem.
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E mais: mais de 50 mil pessoas se inscreveram na segunda etapa do programa CNH Social; bancos digitais ganham espaço no comentário de Fernando Galdi, no Conversa de Bolso.