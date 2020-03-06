Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta sexta (06)

1) Alerta de chuvas para o Norte do ES
2) Estadualização da Reta do Aeroporto
3) Obras da Terceira Ponte
4) Fiscalização de venda de máscaras e álcool gel
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Publicado em 06 de Março de 2020 às 14:08
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