Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta sexta (04)

Após o presidente Jair Bolsonaro ameaçar retirar a Força Nacional de Cariacica devido ao canal Disque-denúncia, que pode ser usado para denunciar excessos dos agentes, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e a Prefeitura de Cariacica rebateram as declarações.
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E mais: torcedor capixaba agredido antes de jogo da Libertadores, em abril, tem melhor clínica; Terminal de Itaparica deve ficar pronto no final do segundo semestre de 2020; Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo começa na segunda-feira (07).