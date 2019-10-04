Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta sexta (04)

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Polêmica entre Bolsonaro e a Prefeitura de Cariacica, torcedor capixaba agredido e as obras do Terminal de Itaparica são alguns dos assuntos

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 14:33

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

04 out 2019 às 14:33
Após o presidente Jair Bolsonaro ameaçar retirar a Força Nacional de Cariacica devido ao canal Disque-denúncia, que pode ser usado para denunciar excessos dos agentes, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e a Prefeitura de Cariacica rebateram as declarações.
GIROCBN041019TARDEL
E mais: torcedor capixaba agredido antes de jogo da Libertadores, em abril, tem melhor clínica; Terminal de Itaparica deve ficar pronto no final do segundo semestre de 2020; Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo começa na segunda-feira (07).
 

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