Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta segunda (6)

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Aumento da passagem, terminal em Viana, alerta de chuva e mudanças no cheque especial

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 15:32

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

06 jan 2020 às 15:32
Assim como quem anda nos coletivos do Transcol, os passageiros dos ônibus municipais de Vitória começaram a semana pagando mais caro pela passagem. A tarifa em Vitória também subiu 4% e passou para R$ 3,90. Em Vila Velha, o preço da passagem também foi reajustado e agora custa R$ 3,90 nos ônibus municipais.
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E mais: governo do Estado planeja a construção de um terminal do Sistema Transcol em Viana; Inpe emite alerta de chuva forte para 40 cidades capixabas; entenda as mudanças no cheque especial.

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