Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta segunda (6)

Assim como quem anda nos coletivos do Transcol, os passageiros dos ônibus municipais de Vitória começaram a semana pagando mais caro pela passagem. A tarifa em Vitória também subiu 4% e passou para R$ 3,90. Em Vila Velha, o preço da passagem também foi reajustado e agora custa R$ 3,90 nos ônibus municipais.