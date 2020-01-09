Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta quinta (9)

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Gasolina revendida a R$ 3,50, Guarda Municipal armada em Viana, cesta básica em Vitória e dicas para as eleições municipais

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 14:53

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

09 jan 2020 às 14:53
O motorista de aplicativo preso por participar de um esquema de desvio e revenda de gasolina disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que revendia o combustível na Serra, cobrando R$ 3,50 por litro, um preço bem abaixo do praticado pelo mercado. O caso aconteceu no final da noite dessa quarta-feira (8). No entanto, em depoimento formal na Polícia Civil, o suspeito negou participar da organização criminosa.
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E mais: Guarda Municipal começa a atuar armada nas ruas de Viana em maio; Vitória teve a maior alta das cestas básicas do país entre 17 capitais. Acompanhe também um tira-dúvidas para as eleições municipais.

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