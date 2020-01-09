Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta quinta (9)

O motorista de aplicativo preso por participar de um esquema de desvio e revenda de gasolina disse à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que revendia o combustível na Serra, cobrando R$ 3,50 por litro, um preço bem abaixo do praticado pelo mercado. O caso aconteceu no final da noite dessa quarta-feira (8). No entanto, em depoimento formal na Polícia Civil, o suspeito negou participar da organização criminosa.