Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta quarta (02)

Uma operação no Complexo da Penha prendeu 15 suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e homicídios na região, nesta quarta-feira (02). Mais de 100 agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil participam da ação para cumprir mais de 60 mandados, entre mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.