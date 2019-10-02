Acompanhe os destaques da CBN Vitória nesta quarta (02)

Uma operação no Complexo da Penha prendeu 15 suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e homicídios na região, nesta quarta-feira (02). Mais de 100 agentes da Polícia Militar e da Polícia Civil participam da ação para cumprir mais de 60 mandados, entre mandados de prisão e mandados de busca e apreensão.
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E mais: Sindicatos e Associações de técnicos, docentes e estudantes da UFES fazem uma manifestação no campus de Goiabeiras, em Vitória; Justiça dispensa necessidade de autorização judicial para menores de 16 anos viajarem desacompanhados em território nacional.