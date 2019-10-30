Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (30)

Mobilização para limpeza de praias ameaçadas por óleo no Norte do ES. Reuniões começam a ser realizadas a partir desta quarta (30).

Praia de desova de tartarugas pode ser primeira atingida por óleo no ES. Trata-se das praias do Parque Estadual de Itaúnas, localizada em Conceição da Barra, na divisa do Estado com a Bahia. Após polêmica, Moro "aprova" disque-denúncia de Cariacica. Ministro da Justiça foi apresentado pelo prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), ao sistema da Ouvidoria do município que foi alvo de críticas de Jair Bolsonaro