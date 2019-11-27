Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (27)

Vitória diz que vai começar a multar infratores da Linha Verde nesta quarta (27). Depois de idas e vindas sobre a decisão, guardas do município passarão a fiscalizar a faixa da Av Dante Michelini, que será exclusiva para ônibus, vans, táxis e veículos com três ou mais passageiros em determinados horários.

Ipem-ES orienta consumidores sobre cuidados na Black Friday. O Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo, ligado ao Inmetro, pede atenção quanto a origem, segurança e o Selo do Inmetro, entre outros pontos. Entre os dias 27 e 29, o Procon Vitória vai fazer uma ação educativa para preparar os consumidores para aproveitar ofertas anunciadas, sem o risco de se endividarem cairem em fraudes. endas de ingressos para o Carnaval de Vitória começam no dia 5.