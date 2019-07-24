Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (24)

Estrutura comprometida muda plano de reforma da Ponte de Camburi. Prefeitura diz que condições adversas encontradas na ciclovia durante a execução das obras postergaram a liberação.
GIRO DE NOTÍCIAS - 24-07-19 - MANHÃ LUFS
Obras no trecho que cedeu na ES 060 não tem prazo para acontecer. A ideia inicial é fazer espigões, barreiras de pedra com areia, que diminuem a energia da onda antes dela chegar à costa. Transcol com ar-condicionado ainda sem data para começar a circular no ES. A previsão inicial do governo é que os veículos começassem a rodar a partir de junho.