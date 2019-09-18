Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (18)

Justiça mantém prisão de trio que aplicava golpe do bilhete premiado. Na decisão, a juíza destaca que "os autuados estão associados em verdadeira organização criminosa".

PSOL vai ao MPES pedir providências contra Capitão Assumção. Partido apresentou na segunda-feira uma notícia-crime contra deputado que disse pagar R$ 10 mil para quem assassinasse um suspeito de crime. A Semana Nacional do Trânsito, em Vitória, começa nesta quarta-feira, dia 18, e segue até dia 25. Várias ações estão programadas, como um curso de Pilotagem Defensiva.