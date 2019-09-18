Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (18)

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Justiça mantém prisão de trio que aplicava golpe do bilhete premiado; PSOL vai ao MPES pedir providências contra Capitão Assumção; Semana Nacional do Trânsito começa nesta quarta (18), em Vitória

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 09:13

Publicado em 

18 set 2019 às 09:13
Justiça mantém prisão de trio que aplicava golpe do bilhete premiado. Na decisão, a juíza destaca que "os autuados estão associados em verdadeira organização criminosa".
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PSOL vai ao MPES pedir providências contra Capitão Assumção. Partido apresentou na segunda-feira uma notícia-crime contra deputado que disse pagar R$ 10 mil para quem assassinasse um suspeito de crime. A Semana Nacional do Trânsito, em Vitória, começa nesta quarta-feira, dia 18, e segue até dia 25. Várias ações estão programadas, como um curso de Pilotagem Defensiva.

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