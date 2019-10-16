Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (16)

Entre os assuntos: Se manchas de petróleo chegarem ao ES, praia de Itaúnas será 1ªatingida; Alunos de Medicina da Ufes são suspensos por divulgar exame de colega com HIV; Anac proíbe pousos nos aeroportos de Guarapari e Baixo Guandu

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 08:46

Publicado em 

16 out 2019 às 08:46
Se manchas de petróleo chegarem ao Espírito Santo, praia de Itaúnas será atingida primeiro. Caso vá para o oceano, o óleo pode descer para o fundo do mar. Caso se efetive o deslocamento em direção à costa, é quase impossível evitar que a mancha chegue ao Estado.
GIROCBN161019L
Alunos de Medicina da Ufes são suspensos por divulgar exame de colega com HIV. Além da exposição da intimidade do estudante, documento é confidencial e não poderia ter sido compartilhado. Anac proíbe pousos nos aeroportos de Guarapari e Baixo Guandu. Medida é provisória e sem prazo determinado. Motivos são inconformidades encontradas após vistorias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Risco de AVC cresce no frio: veja 5 dicas para se proteger
Imagem de destaque
Até guerra influencia queda da Ufes em ranking internacional de universidades
Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados