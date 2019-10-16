Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (16)

Se manchas de petróleo chegarem ao Espírito Santo, praia de Itaúnas será atingida primeiro. Caso vá para o oceano, o óleo pode descer para o fundo do mar. Caso se efetive o deslocamento em direção à costa, é quase impossível evitar que a mancha chegue ao Estado.
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Alunos de Medicina da Ufes são suspensos por divulgar exame de colega com HIV. Além da exposição da intimidade do estudante, documento é confidencial e não poderia ter sido compartilhado. Anac proíbe pousos nos aeroportos de Guarapari e Baixo Guandu. Medida é provisória e sem prazo determinado. Motivos são inconformidades encontradas após vistorias.