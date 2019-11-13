Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (13)

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Quarta (13) de tempo instável e chuva constante na Grande Vitória; Decisão do STF sobre 2ª instância pode beneficiar 127 presos no ES; MP aumenta jornada de bancários e agências poderão abrir aos sábados

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 10:40

Publicado em 

13 nov 2019 às 10:40
Após a chuva forte que atingiu algumas cidades nas últimas 24h, no Espírito Santo, o tempo permanecerá instável. Segundo o instituto Climatempo, no decorrer do dia a chuva intensa e constante deve perder força.
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Decisão do STF sobre 2ª instância pode beneficiar 127 presos no ES. De acordo com dados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, esses seriam os condenados que estavam cumprindo pena com base no entendimento anterior. MP aumenta jornada de bancários e agências poderão abrir aos sábados. O que funciona ou não no feriado da Proclamação da República.

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