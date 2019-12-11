Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (11)

Justiça volta a julgar liberdade do assassino de Camata nesta quarta. Defesa de Marco Venicio quer que o acusado de matar o ex-governador Gerson Camata responda em liberdade. A decisão nesta quarta (11) também deve fazer advogados ganharem tempo antes do caso ir a júri popular.

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PM usará aplicativo para multar infratores a partir deste mês no ES. No primeiro momento, o aparelho estará disponível com 500 policiais já treinados. O serviço será expandido gradativamente, inclusive podendo ter a adesão de guardas municipais.

E por falar em trânsito... Nesta quarta-feira (11), o trânsito será interditado no Sambão do Povo e nas ruas próximas para os preparativos do Carnaval de Vitória 2020 que será nos dias 14 e 15 de fevereiro. O trânsito só deve ser liberado uma semana depois do evento.