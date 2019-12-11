Acompanhe o que movimenta a CBN Vitória nesta quarta (11)

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Justiça volta a julgar liberdade do assassino de Camata nesta quarta; PM usará aplicativo para multar infratores a partir deste mês no ES; Nesta quarta-feira (11), o trânsito será interditado no Sambão do Povo

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 09:38

Publicado em 

11 dez 2019 às 09:38
Justiça volta a julgar liberdade do assassino de Camata nesta quarta. Defesa de Marco Venicio quer que o acusado de matar o ex-governador Gerson Camata responda em liberdade. A decisão nesta quarta (11) também deve fazer advogados ganharem tempo antes do caso ir a júri popular.
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PM usará aplicativo para multar infratores a partir deste mês no ES. No primeiro momento, o aparelho estará disponível com 500 policiais já treinados. O serviço será expandido gradativamente, inclusive podendo ter a adesão de guardas municipais.
E por falar em trânsito... Nesta quarta-feira (11), o trânsito será interditado no Sambão do Povo e nas ruas próximas para os preparativos do Carnaval de Vitória 2020 que será nos dias 14 e 15 de fevereiro. O trânsito só deve ser liberado uma semana depois do evento.
A Prefeitura de Vila Velha está usando da tecnologia para autuar infratores por descarte irregular de lixo e entulho em vias e áreas públicas. Nos últimos dois meses, os fiscais de Posturas lavraram 15 autos de infração de flagrantes captados pelas câmeras da Central de Videomonitoramento.

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